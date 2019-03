Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Beifang/ SUV gestohlen

Coesfeld (ots)

Den SUV der Marke Toyota eines 77-jährigen Nordkircheners stahlen Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend, 05.03.2019, 19 Uhr bis Mittwochmorgen, 06.03.2019, 9 Uhr in der Capeller Bauernschaft Beifang. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell