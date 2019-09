POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: LKW streifen sich, PKW wird beschädigt

Am Donnerstag um 16:30 Uhr streiften sich zwei LKW im Gegenverkehr, die beide die K2643 zwischen Crailsheim und Alexandersreut befuhren. Bei der Kollision der beiden LKW zersplitterten jeweils die linken Außenspiegel. Durch umherfliegende Glassplitter wurde zudem ein hinterherfahrender PKW beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Michelfeld: Unfall im Kreisverkehr

Eine 18-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag um 21:10 Uhr die Daimler Straße in Richtung Im Buchhorn. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie einen PKW Mitsubishi einer 20-jährigen Lenkerin, die bereits im Kreisverkehr fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Mitsubishi-Lenkerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Michelfeld: Unfall in der Haller Straße

Am Donnerstag um 12:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines PKW Hyundai die Haller Straße in Richtung Mainhardt. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel fuhr plötzlich ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter auf die Haller Straße ein und kollidierte mit dem Hyundai. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

