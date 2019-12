Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Klein-Winternheim, Vermisstensuche - Polizei bittet um Unterstützung

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Seit Mittwoch wird der 54-jährige Guido J. aus Klein-Winternheim vermisst. Er ist am gestrigen Tag, nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und kann aufgrund seines Krankheitsbildes und Medikamentierung seinen Zustand möglicherweise nicht richtig einschätzen. Der Vermisste ist 1,83 Meter groß, hat eine normale Statur und trägt kurze, sehr hellgraue Haare. Er trägt vermutlich einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und keine Jacke. Erste Suchmaßnahmen am gestrigen Abend in der Gemarkung zwischen Klein-Winternheim, Hechtsheim und seiner Arbeitsstelle auf dem Lerchenberg verliefen bisher erfolglos. Telefonisch ist er nicht erreichbar. Wer Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn in den letzten Stunden gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen und leitet sie an das zuständige Kommissariat K1 bei der Kriminalpolizei Mainz weiter.

