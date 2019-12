POL-ME: Verkehrsunfall bei Spurwechsel - 20-Jähriger schwer verletzt - Heiligenhaus - 1912051

Polizei Mettmann

Am Sonntagabend (08.12.2019) kam es auf dem Südring in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer schwer verletzten Person.

Gegen 22:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Heiligenhauser den Südring in Fahrtrichtung Velbert. Parallel auf dem rechts neben ihm befindlichen Fahrstreifen befuhr ein 20-jähriger Ratinger mit seinem BMW 520i die Fahrbahn. Als der 26-Jährige beabsichtigte, die Fahrspur nach rechts zu wechseln, übersah er den im toten Winkel neben ihm fahrenden Ratinger. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der 20-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Der Ratinger wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der BMW war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der weiße Peugeot Expert blieb - trotz Schäden an der Beifahrerseite - fahrbereit. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

