Polizei Mettmann

POL-ME: Kassenautomat von Parkhaus aufgesprengt: Polizei ermittelt - Langenfeld - 1912052

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (9. Dezember 2019) haben vier bislang unbekannte Personen einen Kassenautomaten eines Parkhauses an der Turnerstraße in der Innenstadt aufgesprengt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise.

Gegen 2:55 Uhr schreckte wegen eines lauten Knalls ein Anwohner der Turnerstraße aus dem Schlaf. Als der Mann aus seinem Fenster schaute, sah er vier dunkel gekleidete Personen von einem zerstörten Kassenenautomaten vor einem Parkhaus an der Turnerstraße davonrennen. Das Quartett flüchtete über eine angrenzende Baustelle in Richtung "Auf dem Sändchen". Der Zeuge reagierte vorbildlich und alarmierte sofort die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten jedoch keine verdächtigen Personen angetroffen werden.

Währenddessen nahmen Polizeibeamte den zerstörten Parkautomaten an der Turnerstraße in Augenschein. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen nutzte das Quartett zur Sprengung augenscheinlich einen in Deutschland nicht zugelassenen "Polenböller". Durch die Wucht der Sprengung wurde das Innere des Automaten komplett zerstört und die Bedienfront sowie der Dachdeckel teilweise abgetrennt und verbogen. Auch die dahinterliegende Glasscheibe des Parkhauses wurde zerstört. Insgesamt wird der Sachschaden auf eine Summe von rund 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund weiterer Türsicherungen an der Bedienfront des Kassenautomaten schafften es die Täter jedoch nicht, an das Münzfach des Automaten zu gelangen. Das Quartett flüchtete also ohne Beute. Zu den vier Personen liegen keine weiteren Beschreibungen vor, außer dass diese dunkel und mit Wollmützen gekleidet waren.

Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen um Unterstützung und fragt: Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Personen in der Langenfelder Innenstadt beobachtet oder kennt sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell