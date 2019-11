Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Solarelementen bei Friedland (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Vom Gelände eines Solarparks bei Ramelow (Friedland) haben unbekannte Täter insgesamt 64 Solarelemente entwendet. Der Diebstahl ereignete sich offenbar bereits vor mehreren Tagen, wurde aber erst am Freitagabend (08.11.2019) festgestellt. Dem Spurenaufkommen zufolge hatten die Täter zunächst die Umzäunung des Parks durchtrennt und waren dann auf das Gelände vorgedrungen. In der Folge wurden mehrere Solarmodule zum Abtransport bereitgestellt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf ca. 12.850 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg befand sich zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

