Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Politisch motivierte Sachbeschädigung in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots)

Am gestrigen Abend (07.11.19, gegen 23:45 Uhr) informierte ein Zeuge die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg über drei Personen, welche gegenwärtig in Waren (Müritz), in der Straße Zum Amtsbrink, Graffiti an eine Hauswand bringen.

Die sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte in einer Nahbereichsfahndung vor Ort keine Personen mehr feststellen.

Die unbekannten Tatverdächtigen hatten an die Fassade eines Mehrzweckgebäudes den Schriftzug "Remember 9.11.1938 - FCK AfD" in einer Größe von 180 cm x 380 cm angebracht.

In dem betroffenen Gebäude wird am morgigen Tage der Landesparteitag der AfD stattfinden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

