Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden und drei Verletzte nach Abbiegeunfall - Mettmann - 1912048

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 06.12.2019, gegen 16.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Wülfratherin die Meiersberger Straße aus Richtung Ratingen kommend und beabsichtigte nach links in den Karlshauser Weg einzubiegen. Hierbei übersah sie mit ihrem PKW Skoda den entgegenkommenden Mercedes eines 79-jährigen Mannes aus Wegberg. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Die Skoda-Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten zur ambulanten Versorgung einem Klinikum in Wuppertal zugeführt werden. Der 79-jährige Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung einem Krankenhaus in Mettmann zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde die Meiersberger Straße zwischen den Straßen Zur Fliethe und Mettmanner Straße für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

