POL-PPMZ: Mainz - Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Dienstag, 17.12.2019, 12:45 Uhr

Am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 76-Järhigen Seniorin in der Mainzer Neustadt. Der Täter gab sich als Bauarbeiter aus, der den Stromkasten überprüfen müsse. Da im Mehrfamilienhaus tatsächlich gerade Bauarbeiten stattfinden, machte sich die Dame keine Gedanken und ließ den Mann in ihre Wohnung. Dieser ging durch alle Zimmer und gab vor die Elektrik zu überprüfen. Nachdem der Mann vorgab fertig zu sein, verließ er die Wohnung. Kurz darauf stellte die Dame fest, dass ihre Geldbörse mit einem größeren Bargeldbetrag entwendet worden war. Trotz sofortiger Verständigung der Polizei, konnte der Täter auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich um einen schlanken, ca. 35jahre alten Mann gehandelt haben. Der Mann mit Halbglatze sei ca. 180-185cm groß, sei mit einem schwarzen Pullover und einer blaue Jeans bekleidet gewesen und habe eine Umhängetasche mitgeführt.

