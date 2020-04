Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Angefahrenes Fahrzeug gesucht

Bocholt (ots)

Einen zweiten beteiligten Wagen sucht die Polizei nach einem Unfall, der sich am Dienstag in Bocholt-Biemenhorst abgespielt hat. Eine 33-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit ihrem Wagen beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Willi-Pattberg-Ring gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Als die Bocholterin zuhause Beschädigungen an ihrem Wagen entdeckte, kehrte sie zur Unfallstelle zurück. Das neben ihr parkende Auto war inzwischen jedoch weggefahren worden. Dabei soll es sich um einen dunkel lackierten, längeren Pkw gehandelt haben, möglicherweise einen Kombi. Die Polizei bittet den Fahrer des zweiten Fahrzeugs sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

