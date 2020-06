Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Verkehrskontrollen

Freiburg (ots)

Ihringen - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, 16. Juni 2020, 11:10 Uhr, wurde ein Pkw ohne Zulassung in der Wasenweilerstraße in Ihringen durch die Polizei angehalten. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Fahrzeuglenkers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bei einer weiteren Kontrolle um 13:50 Uhr wurde ein Rollerfahrer in der Waidstraße überprüft. Auch dieser war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde der 21-Jährige einem entsprechenden Test unterzogen, der positiv auf den Wirkstoff THC reagierte. Beide Männer gelangen zur Anzeige.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell