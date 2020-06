Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ermittlungen nach Diebstahl und Beleidigung - Verstoß gegen Maskenpflicht

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.06.20, gegen 11.15 Uhr, betrat ein Mann ein Geschäft in der Turmstraße in Lörrach. Da er keine Mund-Nasen-Abdeckung trug, wurde er durch die Ladeninhaberin darauf hingewiesen. Hierauf soll er sehr unfreundlich reagiert haben und beim Verlassen des Geschäftes eine Knoblauchpresse entwendet haben. Kurze Zeit später wurde dann aus einem Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße gemeldet, dass der Sicherheitsdienst einem Mann den Zutritt verweigert habe, da dieser keine Maske trug. Hierauf soll dieser die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt und weiterhin versucht haben, in das Geschäft zu gelangen, was verhindert wurde. Durch die Polizei konnte der Mann, bei welchem es sich vermutlich auch um den Dieb der Knoblauchpresse handelte, angetroffen werden. Auch den Polizeibeamten gegenüber zeigte er sich aggressiv und verweigerte jegliche Angaben zu seiner Person. Da auch eine Durchsuchung nicht zum Auffinden von Ausweispapieren führte, wurde er auf das Polizeirevier verbracht. Hierzu sollte er mit Handschließen gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich, so dass er mit Zwang mitgenommen werden musste. Letztlich führten die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Personalien. Der 59-Jährige wird sich nun wegen Diebstahls, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell