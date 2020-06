Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brandalarm an Schule

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 10.15 Uhr, hat die Brandmeldeanlage einer Schule in WT-Tiengen ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an. Schnell stellte sich der Einsatz als Fehlalarmierung heraus. Ein Brandmelder hatte wegen aufsteigendem Dampf in der Mensa-Küche Alarm geschlagen. Dieser ging automatisiert bei der Leitstelle ein, die die Einsatzkräfte zur Schule entsandte.

