Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahren unter Drogeneinfluss, mit Alkohol und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 15.06.20, gegen 16:25 Uhr fiel einer Polizeistreife eine Fahrzeuglenkerin auf, die mit ihrem Pkw auf der B500 im Bereich der Ausfahrt Rösslewald unterwegs war. Während der Kontrolle gab es Anlass für Beamten, die 38-jährige Fahrzeugführerin einem Drogentest zu unterziehen. Dieser zeigte einen positiven Wert an. Weiterhin stand Frau sichtlich unter Alkoholeinfluss. Als die Fahrzeugführerin nach ihrem Führerschein befragt wurde, gab diese an, dass sie gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Die Frau erwarten nun Strafanzeigen u. a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkohol und Drogeneinfluss.

