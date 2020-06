Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - 1500 Euro Schaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.06.20, gegen 11.40 Uhr, wurde Im Fallberg in Wyhlen ein geparkter VW Passat angefahren und an der Front beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein graues oder anthrazitfarbenes Fahrzeug gehandelt haben.

