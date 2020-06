Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Baucontainer aufgebrochen - Kabeltrommel und Kettensäge im Stadtgarten gefunden

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 16.06.2020, wurde ein Baucontainer in Bonndorf aufgebrochen. Eine daraus mitgenommene Kabeltrommel und eine Kettensäge wurden im Stadtgarten gefunden. Am Baucontainer, der auf dem Gelände eines gerade im Umbau befindlichen Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde das Schloss gewaltsam entfernt. Neben den wieder aufgefundenen Gegenständen wurde ein Steckschlüsselsatz entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) entgegen.

