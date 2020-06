Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mit Joint erwischt - Tatverdächtiger wehrt sich

Freiburg (ots)

Beim Joint Rauchen erwischt wurden am Montag, 15.06.2020, zwei junge Männer in WT-Waldshut. Einer der beiden schrie herum und leistete Widerstand. Gegen 17:20 Uhr hatte ein Passant einen Polizeibeamten in zivil auf die beiden Männer auf dem Johannisplatz aufmerksam gemacht. Im Marihuana Dunst hielt ein 17-jähriger einen brennenden Joint in den Händen. Als sich der Polizist zu erkennen gab, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. Sein 20 Jahre alter Begleiter fing sofort an, sich lauthals über die aus seiner Sicht ungerechtfertigte Polizeikontrolle zu beschweren. Nur mit Mühe und unter Hinzuziehung einer Streife konnten dessen Personalien festgestellt werden. Der Tatverdächtige wurde dabei beleidigend und wehrte sich heftig dagegen, so dass er zusammen mit einer Polizeibeamtin auf den Boden stürzte. Der Joint wurde beschlagnahmt.

