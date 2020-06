Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Südallee, Hugo-Merten-Weg/Verkehrsschild beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag (29.5.20) am Abzweig Südallee/Hugo-Merten-Weg in Ascheberg ein Schild auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14 und 15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen Mann handeln, der einen grünen, älteren VW Golf fährt. Laut Zeugenaussage soll der Fahrer rund 1.85 Meter groß sein, einen Bart tragen und zum Unfallzeitpunkt ungekemmtes, zerzaustes Haar gehabt haben. Zudem sei das Auto an der Front infolge des Unfalls beschädigt gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

