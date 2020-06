Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bushaltestelle Soddemann/ Schild beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat an der Haltestelle Soddemann in Lüdinghausen ein Schild beschädigt. Vermutlich touchierte er es beim Wenden. Der Mast knickte auf Bodenhöhe zur Hälfte um. Auch das Fundament nahm Schaden. Passiert ist das zwischen Donnerstag (16 Uhr) und Freitag (10 Uhr). Der Verursacher fuhr wahrscheinlich ein größerers Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

