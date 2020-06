Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B235

Bechtrup, Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Dienstag, 02.06.20, beabsichtigte ein 68-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen die B235 mit seinem Auto, im Bereich der Bauerschaft Bechtrup zu überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers aus Lüdinghausen, der die B235 aus Richtung Lüdinghausen kommend, in FR Senden befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde ein Auto in den Straßengraben und das Zweite in ein Feld geschleudert. Ein Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste diesen aus seinem Auto bergen. Dieser Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell