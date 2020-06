Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Kötteröde, Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Mo., 01.06.20, befuhr ein 31jähriger Dülmener mit seinem Pkw gegen 15:30 Uhr die Kötteröde in Dülmen in Fahrtrichtung Borkener Straße.

Als er links in die Borkener Straße abbiegen wollte, übersah er eine 88jährige Dülmenerin, die ihrerseits von der Marktstraße aus kommend zu Fuß die Borkener Straße überqueren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Sie wurde zwecks weiterer Versorgung einem Krankenhaus in Münster zugeführt.

