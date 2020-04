Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec aus Carport entwendet

Bocholt (ots)

Eine Pedelec im Wert von circa 3.100 Euro haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt gestohlen. Das schwarz lackierte Zweirad vom Typ Gazelle Arroyo C7+ hatte unter dem Carport eines Wohnhauses am Baptistaweg gestanden. Zum Diebstahl kam es in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr; Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

