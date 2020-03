Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugenaufruf nach Unfall

Papenburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 09:30 Uhr in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr die Straße "Bethlehem rechts" aus Richtung Obenende kommend in Richtung Birkenallee. Beim Überqueren der Kreuzung Rheiderlandstraße stieß der Fahrer des Mercedes mit einem silbernen Toyota Aygo zusammen, dessen Fahrerin die Rheiderlandstraße aus Richtung Papenburg kommend in Richtung Splitting befuhr. An beiden Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Papenburg schätzt diesen auf ca. 20000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen hinsichtlich der Ampelphasen bittet die Polizei Papenburg (04961-9260) Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell