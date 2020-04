Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einem Wohnhaus in Frankfurt - Nordend

Frankfurt am Main (ots)

Am frühen Samstag morgen gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Feuer im Baumweg im Frankfurter Nordend. Gemeldet war ein Feuer im Vorgarten unter dem Vordach, welches auf das Wohnhaus übergegriffen hatte.

Daraufhin wurde eine Vielzahl an Einsatzmitteln der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Vor Ort wurde mit umfangreichen Lösch- und Rettungsmaßnahmen begonnen. Mehrere Trupps der Feuerwehr waren zeitgleich im Einsatz um das Feuer zu löschen, die Anwohner zu retten, das Gebäude zu durchsuchen und zu belüften. Der Brand war gegen 04:50 Uhr unter Kontrolle. Alle Anwohner der zehn, über dem Feuer liegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht und betreut. Diese Wohnungen sind zur Zeit auch nicht bewohnbar.

Es gab zwei leicht Verletzte, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Die genaue Schadenssumme kann nicht beziffert werden, jedoch wird ein hoher Sachschaden angenommen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Insgesamt waren ca. 130 Einsatkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr zogen sich bis gegen 06:30 Uhr hin.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Thomas Gruber

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell