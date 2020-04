Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zwei Brände in Grünanlagen beschäftigten die Feuerwehr am gestrigen Abend.

Frankfurt am Main (ots)

(rh) Am gestrigen Abend (20.04.20), wurde die Feuerwehr gegen 21:00 Uhr zu einem Feuer in die Kiesschneise im Bereich der Straßburger Straße gerufen. Dort brannte auf einem Grünstreifen zwischen einer Kleingartenanlage und der Autobahn A5 auf einer Fläche von mehr als 20 Quadratmeter Gras und Gestrüpp. Das Feuer konnte durch die Vornahme von einem Strahlrohr rasch unter Kontrolle gebracht und so eine Ausbreitung des Vegetationsbrandes verhindert werden. An dem Einsatz, der gegen 22:00 Uhr beendet wurde, waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niederrad beteiligt. Zeitgleich brannte gegen 21:30 Uhr Unrat und Gestrüpp in einer Gartenparzelle im Huthpark in Seckbach. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit hatte sich der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits auf bis zu 50 Meter entfernt stehende Nadelbäume und Zypressen sowie auf einen in der Nähe befindlichen Komposthaufen ausgebreitet. Die einzelnen Brandstellen wurden durch Vornahme von mehreren Strahlrohren durch Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Seckbach gelöscht. Dieser Einsatz konnte gegen 22:30 Uhr beendet werden. In beiden Fällen ist die Brandursache unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Ein Sachschaden kann nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, die Vorsorgehinweise zum Thema Waldbrand, welche auf den Internetseiten vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz veröffentlicht wurden, sowie den bereits im März 2020 veröffentlichten Aufruf der Umweltdezernentin der Stadt Frankfurt am Main, Frau Rosemarie Heilig, zu beachten.

https://umwelt.hessen.de/umwelt-natur/wald/waldbrandgefahr

https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/Meldungen/Warnung-vor-erhoehter-Waldbrandgefahr

