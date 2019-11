Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Unfall beim Abbiegen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochmorgen in Neckarsulm. Die 25- jährige Fahrerin eines Opels befuhr, gegen 6.40 Uhr, die Wilhelm-Hertz-Straße von Erlenbach kommend in Richtung Heilbronner Straße. Beim Abbiegen nach links in den Bechtle Platz übersah die 25-Jährige jedoch einen entgegenkommenden VW-Caddy. Dessen 60-jähriger Fahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen und kollidierte mit dem Opel. Bei dem Unfall wurden die 25-Jährige schwer, der 60-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Da bei dem Unfall Betriebsmittel ausliefen, waren die Feuerwehr Neckarsulm und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn für circa zwei Stunden gesperrt bleiben.

