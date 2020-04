Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dornbusch; 78-jährige Bewohnerin schwer verletzt.

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Nachmittag (20.04.20) wurde die Feuerwehr gegen 15:00 Uhr in die Gottfried-Keller-Straße zum Dornbusch alarmiert. Dort war in einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte das Feuer über ihre Hausnotrufanlage gemeldet und laut um Hilfe gerufen. Bereits wenige Minuten nach Eingang des Notrufs war ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Wohnungstür zu der vom Brand betroffenen Wohnung war verschlossen und musste gewaltsam geöffnet werden. In der leicht verrauchten Wohnung trafen die mit Atemschutzgeräten und einem Strahlrohr ausgerüsteten Einsatzkräfte auf eine 78jährige Bewohnerin, deren Kleidung zum Teil in Flammen stand. Sofort wurde das Feuer gelöscht und die Dame, die schwerste Verbrennungen erlitten hat, ins Freie verbracht und dem Rettungsdienst übergeben. Danach wurden kleinere in der Wohnung noch vorhandene Glutnester abgelöscht, die Räume mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit und die Einsatzstelle der Polizei zwecks Ermittlung der Brandursache übergeben. Die Höhe des Sachschadens kann nicht angegeben werden. Die Bewohner benachbarter Wohnungen waren zu keiner Zeit in Gefahr und konnten während der Löscharbeiten im Gebäude verbleiben. Die schwerverletzte Bewohnerin, welche Verbrennungen 3. Grades erlitten hat, wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen kurz nach 16:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell