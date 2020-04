Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Drei Brände am Vormittag in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots)

Drei Brände beschäftigten die Feuerwehr Frankfurt am Vormittag des 22. April. Bei allen gab es glücklicherweise keine verletzten Personen.

Um 6:55 Uhr teilte ein Ladenbesitzer dem Feuerwehrnotruf mit, dass in seinem Geschäft in der Hochstraße brennen würde. Über eine Überwachungskamera konnte er die Flammen sehen. Die Einsatzkräfte fanden brennende Gummimatten vor. Diese wurden von einem Trupp mit einem Strahlrohr abgelöscht. Der Brandrauch hatte sich bereits stark ausgebreitet. Die Entrauchungsmaßnahmen dauerten länger an. Auch zwei angrenzende Gebäude mussten kontrolliert werden. Der Einsatz war gegen 8:30 Uhr beendet.

Eine Stunde später, um 7:55 Uhr erreichte eine Feuermeldung aus dem Gallus die Leitstelle der Feuerwehr. In einem Wohngebäude an der Poststraße brannte es im 2. Untergeschoss. Der Keller war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits stark verraucht, dies erschwerte die Löscharbeiten. Nachdem die Einsatzkräfte unter Atemschutz den Brandort lokalisiert hatten, konnte das Feuer mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Für Nachlöscharbeiten wurde der Kellerverschlag von der Feuerwehr ausgeräumt. Auch hier waren im Nachgang umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich und dauerten lange an. Einsatzende war gegen 11:30 Uhr.

Gegen 08:30 Uhr wurde dann ebenfalls telefonisch eine Rauchentwicklung im S-Bahntunnel an der Konstablerwache gemeldet. In Fahrtrichtung Offenbach kam es zu einem Schwelbrand an einem Personalübergang an der Tunneleinfahrt. Bahnmitarbeiter die vor Ort waren, hatten bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten eine Verkleidung demontieren um an die Glutnester zu gelangen. Diese wurden mit Wasser aus einem vor Ort befindlichen Wandhydranten abgelöscht. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen im S-Bahnverkehr.

In allen Fällen wurde die Brandursachenermittlung von der Polizei aufgenommen. Über die Höhe der entstandenen Sachschäden liegen keine Informationen vor.

