Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbrecher unterwegs

Ein 56-Jähriger aus Bad Mergentheim wurde am Donnerstag Opfer eines Einbruchs. Unbekannte waren in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13.45 Uhr über ein Fenster zur Waschküche in das Wohnhaus in der Straße "Hohe Äcker" eingestiegen. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher haben und zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmorgen kam es in Bad Mergentheim zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein 56-Jähriger war mit seinem Audi gegen 8 Uhr auf der Marienstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Maurus-Weber-Straße übersah er wohl den von rechts kommenden Sokda einer 37-Jährigen. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden von insgesamt etwa 7.500 Euro.

Lauda-Königshofen: Reifenstecher gesucht

Ein Unbekannter hat einem VW-Bus in Lauda-Königshofen gehörig zugesetzt. Der Wagen stand in der Zeit zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 6 Uhr in der Bahnhofstraße geparkt. In diesem Zeitraum machte sich ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug zu schaffen. Der rechte vordere Reifen wurde mit einem Spitzen Gegenstand zerstochen, außerdem wurde auch der Lack an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

