POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Waldenburg: Verkehrszeichen entwendet

Ein Verkehrszeichen, absolutes Halteverbot, wurde zwischen Samstag und Montag in der Hauptstraße in Waldenburg entwendet. Das Schild war an einem Vierkantholz angeschraubt und stand an der Abzweigung zum Finkenweg. Ständer und Holz blieben vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Schildes machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 930 0, zu melden.

Öhringen: Zwei Einbrüche, gleiche Täter

Gleich an zwei Objekten machten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Öhringen zu schaffen. Bei einer Firma in der Straße "An der Lehmgrube" hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen in ein Büro. Dort wurde ein Tresor mit brachialer Gewalt aus einem Schrank gerissen. Um den Tresor zu transportieren wurde eine Glastür aufgebrochen. Aus der Werkstatt holten die Tatverdächtigen einen Hubwagen für den circa 50 Kilo schweren Tresor. Da sie keine Fluchttür fanden, hieften die Langfinger das Behältnis durch zwei Fenster nach draußen. Aufgefunden wurde der Tresor an einem anderen Tatort im nahegelegenen Verrenberger Weg. Auch bei dieser Firma wurden Tresore aufgebrochen und Bargeld entwendet. Den schweren Tresor aus der Nachbarfirma schafften die Unbekannten bis ins Büro der Geschäftsleitung. Dort brachen sie diesen dann auf. Im Verrenberger Weg entstand ein Sach- und Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Firma in der Straße "An der Lehmgrube" war der Schaden höher als der Wert der entwendeten Barmittel. Die Polizei erhofft sich Zeugen. Die Täter nahmen einen enormen Aufwand auf sich. Insbesondere durch den Transport des schweren Tresors. Wer in der Nacht zum Donnerstag, im Bereich der genannten Tatorte, verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 930 0, zu melden.

Öhringen: Vorfahrtsverletzung unter Alkoholeinfluss

Hoher Schaden und der Verlust der Fahrerlaubnis sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Öhringen. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, fuhr der Fahrer eines BMW in der Herrenwiesenstraße und beabsichtige nach links auf die Heilbronner Straße einzubiegen. Dort war ebenfalls ein BMW in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die dortige Ampel war außer betrieb. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Beim mutmaßlichen Verursacher wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht. Knapp 0,8 Promille hatte der Fahrer intus. Circa 35.000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall. Der Verursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des zweiten BMW verletzte sich beim Unfall leicht.

