Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brände von Kraftfahrzeugen und Müllbehältern

Frankfurt am Main (ots)

(am) Brände von Kraftfahrzeugen und Müllbehältern bescherten den Einsatzkräften der Frankfurter Feuerwehr eine unruhige Nacht.

Gegen viertel vor drei teilten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt einen großen Feuerschein in der Nähe des Ben-Gurion-Rings (Bonames) mit. Die Einsatzkräfte fanden einen brennenden Personenwagen in der Nähe des Kalbacher Parks vor.

Um 5:15 Uhr brannten in der Kieferstraße in Griesheim mehrere Großmüllbehälter. Gegen 5:30 Uhr brannte ein Personenwagen an der August-Jaspert-Schule in Bonames und um 7 Uhr wurde der Brand eines Fahrzeugs an der Max-Pruss-Straße in der Nähe des Rebstockparks gemeldet.

Alle Brände konnten von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden, ohne dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. In allen Fällen wird die Brandursachenermittlung durch die Polizei geführt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

