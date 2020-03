Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Verstöße bei PKW-Kontrollen fest

Bad Oeynhausen (ots)

Am vergangenen Freitag führten Beamte des Verkehrsdienstes Minden zwischen 19.00-01.00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich Bad Oeynhausen durch.

Hierbei stellten die Einsatzkräfte bei strömendem Regen unter anderem bei zwei Fahrzeugführern die Nutzung von Handys am Steuer fest. Außerdem fertigte man wegen illegalen Fahrzeugumbauten eine Anzeige, welche das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Zudem erhoben die Polizeibeamten wegen kleinerer Verstöße insgesamt fünf Verwarngelder.

Gegen 23.20 Uhr stoppte man auf der Dehmer Straße eine 22-jährige Mindenerin in einem VW. Bei der Kontrolle bemerkten die Gesetzeshüter bei der jungen Frau drogenkonsumtypische Auffälligkeiten, sodass man sie zu einer Blutprobe auf die Wache nach Minden brachte. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Gegen 00.30 Uhr wurden die Beamten des Verkehrsdienstes zur Unterstützung ihrer Kollegen zu einer Ruhestörung in die Lessingstraße gerufen. Hier hatte ein 34-jähriger Mann in seiner Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses, die Musik seit Stunden so laut gestellt, dass die Nachbarn sich beschwerten. Als die Beamten den Bewohner an der Wohnungstür mit den Vorwürfen konfrontierten, gab dieser an, bei der lauten Musik eingeschlafen zu sein. Das Klingeln und Klopfen habe er nicht gehört. In der Folge muss der 34-Jährige mit der Verhängung eines Bußgelds rechnen.

