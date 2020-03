Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb verletzt Angestellte - Zeuge greift beherzt ein

Lübbecke (ots)

Ein bereits mit Hausverbot belegter Lübbecker, versuchte am Freitagnachmittag aus dem Edeka-Markt in der Bäckerstraße Waren zu entwenden. Hierbei wurde er gegen 16.45 Uhr im Kassenbereich von einer aufmerksamen Angestellten beobachtet. Eine Kollegin (50) wollte anschließend die Flucht verhindern. Dabei griff der 49-Jährige die Mitarbeiterin an und verletzte sie leicht. Ein Mann (28) aus Rödinghausen beobachtete die Situation und griff beherzt ein. So konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei gemeinsam festgehalten werden.

