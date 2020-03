Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoreifen in Dehme zerstochen

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte haben in den Abend- oder Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag in Dehme die Reifen an drei PKWs zerstochen. Diese befanden sich am Fahrbahnrand geparkt in der Straße "Am Großen Weserbogen" .

Als eine 37-jährige Frau am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr in den Tag starten wollte, bemerkte sie an den rechten Fahrzeugseiten die zerstochenen Reifen des schwarzen VW Golf sowie des grauen BMW 3. Am Vortag waren diese gegen 18 Uhr nach Aussage der Geschädigten noch unversehrt gewesen.

Da die Frau an dem schwarzen Suzuki Swift einer Nachbarin ebenfalls zerstochene Pneus bemerkte, verständigte sie neben den Polizeibeamten auch die 35-jährige Besitzerin.

Täterhinweise werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell