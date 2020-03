Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Mindener Obi-Markt ein

Minden (ots)

Nachdem Kriminelle am Wochenende bereits in den Obi-Markt in Barkhausen eingebrochen sind und von dort zahlreiche Mähroboter gestohlen haben (wir berichteten), ist nun auch die Obi-Filiale in der Kuckuckstraße in den Fokus Unbekannter gerückt. Auch hier waren offenbar elektrische Gartengeräte das Begehr der Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchten die Unbekannten den Baumarkt zwischen Mittwoch, 20.10 Uhr und Donnerstag, 7.20 Uhr auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend entwendete man von unterschiedlichen Herstellern Akkuschrauber, Akku-Gartenscheren, Akku-Heckenscheren sowie Mähroboter und transportierte diese offenbar mit einem Fahrzeug ab.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen sind. Eine genaue Anzahl der entwendeten Geräte konnte während der Tatortaufnahme von den Verantwortlichen noch nicht benannt werden.

Täterhinweise oder zu dem verwendeten Fahrzeug bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei.

