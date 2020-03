Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Parkplatzrempler

Espelkamp (ots)

Zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Marktkauf am Hindenburgring kam es am Samstagabend. Eine Autofahrerin hatte eigenen Angaben zufolge ihren grauen Audi A3 dort gegen 20.45 Uhr abgestellt. Als die Frau gegen 21.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange leicht beschädigt. An der Anstoßstelle wurden grüne Lackanhaftungen festgestellt und durch Polizisten gesichert.

Da derzeit noch unklar ist, ob ein fremdes Fahrzeug in den Zusammenstoß verwickelt war, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats aus Lübbecke um Hinweise. Dieser werden erbeten unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell