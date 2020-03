Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schokodieb lässt Einkaufswagen voller Beute zurück

Minden (ots)

Offenbar unermesslichen Appetit auf Schokolade hatte am Mittwochnachmittag ein Unbekannter, als er in dem Aldi-Markt in der Stiftsallee versuchte, mehrere Hundert Süßwarenartikel zu stehlen.

Als eine Kassiererin des Discounters gegen 15.15 Uhr bemerkte, dass der männliche Unbekannte das Geschäft durch den Eingang verlassen wollte und sich zusammen mit einem Einkaufswagen bereits im Windfang befand, verständigte sie ihre Kollegen. Daraufhin verließ der Unbekannte flüchtig das Geschäft, hinterließ dabei jedoch den randvollen Einkaufswagen. Darin befanden sich insgesamt 96 Dreierpacks mit Überraschungseiern, 54 Neunerpacks Kinder-Country, 56 Zehnerpacks Kinder Riegel, 73 Packungen Merci sowie 280 Stück Nussbeißer Schokolade mit einem Wert von über 800 Euro.

Von dem Schokodieb, der mit einer Größe von circa 165 cm sowie dunkler Hose, dunklem Kapuzenpullover sowie dunklen Schuhen beschrieben wird, fehlte nach Eintreffen der Beamten jede Spur. Hinweise zu ihm werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

