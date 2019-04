Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau bei Unfall mit Straßenbahn eingeklemmt - Pressemeldung 2

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Platz, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Die 15-jährige Fußgängerin überquerte an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof die Gleise - aufgrund der getragenen Kopfhörer überhörte sie allerdings die einfahrende Bahn und wurde von dieser erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde das linke Bein der jungen Frau eingeklemmt. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam der ÖPNV am Willy-Brandt-Platz kurzzeitig komplett zum Erliegen. Die 15-Jährige konnte durch die Rettungskräfte schnell befreit werden und wird derzeit medizinisch versorgt. Nach einer ersten Begutachtung scheint diese nur leicht verletzt und kommt zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der ÖPNV ist seit 07:50 Uhr wieder freigegeben; die Unfallaufnahme abgeschlossen.

