Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß beim Abbiegen

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls auf der L 770 (Osnabrücker Straße) bei Espelkamp-Schmalge verletzten sich am Donnerstagmorgen zwei Menschen. Zwei Rettungswagenbesatzungen sowie ein Notarzt versorgten die beiden. Sie wurden anschließend den Krankenhäusern Lübbecke und Rahden zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein Mindener (54) gegen 8.45 Uhr mit seinem Mazda die L 770 aus Richtung Petershagen kommend. In Höhe der Abzweigung in Richtung Frotheim wollte er nach links auf die Tonnenheider Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem mit zwei Personen besetzten entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer eine 66-jährige Espelkamperin saß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mazda zurück auf seine Fahrbahn, sodass er einen folgenden BMW streifte und beschädigte. Der Mindener (22) blieb unverletzt. Der Beifahrer (91) des Opels sowie der 54-Jährige zogen sich Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Polizei sicherten mehrere Zeugen den Unfallbereich ab und leisteten Erste Hilfe. Der Gefahrgutwagen der Feuerwehr Espelkamp streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell