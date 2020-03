Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalen entleeren Feuerlöscher in PKW

Minden (ots)

Am Donnerstagabend dürfte eine Sportgruppe in der Turnhalle der ehemaligen Grundschule Minderheide im Petershäger Weg einen enormen Schrecken bekommen haben. Als sich die Gruppe gegen 20.20 Uhr in der Sporthalle befand, zog plötzlich Rauch unter der Tür hindurch in die Halle.

Daraufhin verließen die Teilnehmer umgehend die Sportstätte der heutigen FES Grundschule und gingen über den ebenfalls verrauchten Eingangsbereich auf den Schulhof. Zeitgleich betätigte man den Notruf. Kurz darauf bemerkte man im Inneren des Wagens einer Sportlerin (64) ebenfalls Qualm.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte sowie der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Ursache für die Rauchentwicklung kein Feuer war. Vielmehr hatten Unbekannte nicht nur den im Eingangsbereich aufgehängten Feuerlöscher von der Wand entwendet, sondern dessen Inhalt in der Halle versprüht und auch über die Belüftungseinrichtung des Mini Clubman der Geschädigten eingebracht. Dadurch wurde der Innenraum des PKWs vernebelt. Die Reinigung dürfte nicht nur größeren Zeitaufwand mit sich bringen, sondern auch erhebliche Kosten verursachen. Nach der Tat entfernten sich die Unbekannten mit dem Feuerlöscher auf der Straße "Zur Schule" in Richtung der Stemmer Landstraße und hinterließen dabei ebenfalls Löschmittelspuren.

Ob drei unbekannte, dunkelgekleidete Jugendliche, welche sich zu Beginn des Sportkurses im Bereich der Schule aufgehalten hatten, für die Tat in Frage kommen, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise zu ihnen sowie zu anderen Beobachtungen werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

