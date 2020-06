Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Gasgeruch - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Gasgeruch an einem Gebäude in Häusern führte am Montagmorgen, 15.06.2020, zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 08:30 Uhr war die Meldung eingegangen. Eine Überprüfung des Gebäudes ergab, dass der Gasgeruch aus einem Kasten kam, in dem Gasflaschen zur Speisenzubereitung untergebracht waren. Die Gasflaschen wurden verschlossen, ein Serviceunternehmen verständigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

