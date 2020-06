Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 15.06.2020, gegen 10:55 Uhr wollte ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Ludwig-Kegel-Straße kommend die Schwarzwaldstraße einfahren. Hierbei übersah dieser einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Autofahrer. Der 34-jährige Fahrzeuglenker versuchte noch dem einfahrenden Auto auszuweichen, was ihm aber misslang. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 2000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

