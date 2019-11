Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Im Parkhaus Räder entwendet

Ulm (ots)

Am Dienstagabend hatte ein Autofahrer sein Auto im Parkhaus des Berufsschulzentrums in der Leipzigstraße geparkt. Als er am Freitag wieder wegfahren wollte, war dies so nicht mehr möglich. Das Auto stand auf nur noch einem Rad und auf drei Bremsscheiben. Ein bisher unbekannter Dieb hatten mit einem Wagenheber das Auto angehoben und die Räder abmontiert. Beim letzten Rad kippte der Wagenheber. Der Dieb ließ ein Rad und den Wagenheber zurück. Die Polizei konnte Teile zur Spurensicherung mitnehmen. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Biberach.

