Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Mit dem Auto gegen Baum geprallt

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger über die Heldenfinger Straße aus Gerstetten hinaus. Auf der kurvigen Strecke kommt er bei dichtem Nebel nach rechts von der Straße ab. Er prallte mit seinem VW gegen einen Baum. Anschließend rollte das Auto seitlich mehrere Meter die Böschung hinunter. Der Fahrer kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto ist ein Schaden in Höhe von 3.500EUR entstanden. Weil am beschädigten Auto Benzin auslief, musste die Feuerwehr aus Gerstetten ausrücken.

+++++++++++++++++++++2187097

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell