Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei berauschte Fahrzeugführer

Neuwied (ots)

Am Dienstag, 07.04.2020, fielen im hiesigen Zuständigkeitsbereich zwei Fahrzeugführer auf, welche unter dem Einfluss von Alkohol, bzw. Betäubungsmitteln standen. Der erste Fall ereignete sich gegen 18:00 Uhr in Neuwied. Ein Zeuge meldete eine Fahrzeugführerin, welche augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Durch die Polizeibeamten wurde die Halteranschrift aufgesucht, die 60jährige Fahrzeugführerin konnte dort angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,58 Promille. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige erstattet, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde eingezogen. Der zweite Fall ereignete sich gegen 21:00 Uhr in der Höhenstraße in Neuwied. Hier wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Pkw mit defekter Beleuchtung angehalten und kontrolliert. Der 26jährige Fahrzeugführer wies bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten vor, ein Drogenvortest reagierte entsprechend positiv. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell