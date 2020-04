Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Straßenhaus

Dierdorf (ots)

Absperrband über B413 in Dierdorf

Am frühen Mittwochmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von einer Gefahrenstelle auf der B413, Höhe Bahnhofstraße in Dierdorf. In einem bisher nicht näher eingrenzbaren Zeitraum hat ein(e) bisher unbekannte(r) Täter(in) ein Absperrband über die Fahrbahn gespannt. Das Band wurde durch die Polizeibeamten fachgerecht entsorgt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Kollision zwischen PKW und Krad auf der L270

Am Dienstagabend ereignete sich um 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 270/Kreisstraße 78 zwischen der Anschlussstelle zur BAB 3 und Neustadt/Wied. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 22- jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Asbach mit seinem PKW die Kreisstraße 78 aus Richtung BAB 3 kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße 270, um dort links nach Neustadt/Wied abzubiegen. Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landesstraße 270 aus Fernthal kommend in Fahrtrichtung Neustadt/Wied und beabsichtigte, nach links auf die K78 abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs der beteiligten Fahrzeugführer kam es zur Kollision zwischen dem Frontbereich des PKW und des Krads. Der Kradfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

