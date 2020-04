Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Einbruch in eine Metzgerei

Betzdorf (ots)

Am Abend des 06.04.2020 drang ein 32-jähriger Mann nach Aufbrechen der Eingangstüre in eine Metzgerei in der Wilhelmstraße ein. Aufgrund des Einbruchmeldealarmes alarmierte der Inhaber der Metzgerei die Polizei. Am Objekt konnte der 32-jährige noch in den Räumlichkeiten der Metzgerei festgenommen werden. Der aus der VG Betzdorf stammende Mann war offensichtlich alkoholisiert. Auf Anordnung eines Richters wurde eine Blutprobe entnommen. Danach erfolgte die Entlassung der Person. Den 32-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls. Auch der Eigentümer wird den Schaden bei dem Mann geltend machen.

