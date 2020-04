Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alsdorf (ots)

Ein 22-Jähriger Pkw-Fahrer und seine 23-Jährige Beifahrerin wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L280 bei Alsdorf leicht verletzt. Der 22-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 22-Jährige war mit einem Pkw BMW die L280 aus Richtung Alsdorf kommend in Richtung Schutzbach gefahren. Der 22-Jährige verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Pkw und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

