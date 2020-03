Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: POL-HK: Soltau: Suchmaßnahmen nach vermutetem Unglücksfall

Heidekreis (ots)

Glückliches Ende: Ein Spaziergänger meldet der Polizei Soltau am Freitagnachmittag (27.03.2020) gegen 17.00 Uhr den Fund von Kinderbekleidung im Uferbereich eines Sees in einem Soltauer Naherholungsgebiet. Nach Überprüfung kam die Befürchtung auf, dass ein Kind in dem See zu Schaden gekommen sein könnte, weshalb die Feuerwehren Soltau und Wolterdingen mit sog. Suchstöcken und einem Boot ergebnislos den See absuchten. Außerdem wurde ein Personenspürhund eingesetzt, der ebenfalls ergebnislos nach dem vermeintlich verschwundenen Kind suchte. Da die Polizei auch Anwohner nach einem entsprechenden Kind befragte, wurde der Vorfall in den sozialen Medien bekannt, was dazu führte, dass sich am Samstag der Vater des gesuchten Kindes bei der Polizei meldete. Es stellte sich heraus, dass sein vierjähriges Kind beim Spielen lediglich nasse Füße bekommen hatte und daher der nassen Kleidung entledigt wurde. Die Kleidung wurde am See vergessen, dem Kind geht es gut. Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Rettungskräften und Einwohnern für das gezeigte Engagement.

