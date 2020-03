Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Täter beim Aufbruch eines Firmenfahrzeugs überrascht; Soltau: Parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt und geflüchtet; Walsrode: E-Bike gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.03.2020 Nr. 1

26.03 / Täter beim Aufbruch eines Firmenfahrzeugs überrascht

Walsrode: Erneut drangen Unbekannte in Walsrode in Firmenfahrzeuge ein und entwendeten aus dem Laderaum eines der Fahrzeuge Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro. Diesmal schlugen die Täter in der Nacht zu Donnerstag an der Witternstraße und an der Thorner Straße zu. Durch Schlossstechen und Einschlagen einer Scheibe öffneten sie zwei Fahrzeuge. An der Thorner Straße wurden die Täter von einem Anwohner bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

27.03 / Parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt und geflüchtet

Soltau: Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Soltau nach einem unfallflüchtigen Fahrzeug, bei dem es sich aufgrund des Schadensbildes vermutlich um einen LKW gehandelt haben dürfte. Am Dienstagvormittag, gegen 11.00 Uhr wurde das geschädigte Fahrzeug an der Freudenthalstraße, im Bereich der Kreuzung zur Reinickendorfer Str., auf dem Seitenstreifen geparkt abgestellt. Als der Eigentümer sein Fahrzeug am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr in Betrieb nehmen wollte, stellte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Durch einen vermutlich im Vorbeifahren verursachten Anstoß wurde der PKW um sechs Meter verschoben, wodurch der Unfall für den Verursacher auch nicht unbemerkt geblieben sein dürfte. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.03 / E-Bike gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Walsrode: Bereits Mitte Januar ist am Bahndamm der Schulstraße in Walsrode ein E-Bike gefunden worden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes 26er Herrenfahrrad der Marke Mifa mit 250 Watt Leistung und einer Unterstützung bis 25 km/h. Es ist ausgerüstet mit einer 7-Gang-Nexus-Schaltung, einem Alurahmen und einem Hilfsmotor der Marke Bosch. Das Fahrrad konnte bisher niemandem zugeordnet werden. Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

